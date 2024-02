Marina di Pisa respira | primo carico di massi per la nuova scogliera

(Di martedì 20 febbraio 2024)di), 20 febbraio 2024 – Si è concluso ieri pomeriggio adiilintervento di ripristino della cella 1 delle dighe danneggiate dalla mareggiata di novembre. Sono state riposizionate circa 2500 tonnellate die tra domenica pomeriggio e la giornata di ieri si è lavorato alla cella che si trova davanti alla spiaggia di via Tullio Crosio. La motonave è poi ripartita nel pomeriggio per rientrare a Piombino per eseguire un nuovo. Il cronoprogramma dei lavori, che prevedono di ripristinare le dighe danneggiate con il posizionamento di circa 15 mila tonnellate di, prevede almeno altri 5 viaggi per trasferire in loco, ogni volta, 2500 tonnellate di materiale destinato ai rafforzare le dighe ...

