Marina di Pietrasanta | grosso pino cade nella notte in mezzo alla strada | nessun ferito

(Di martedì 20 febbraio 2024)di(Lucca), 20 febbraio 2024 – È stata riaperta regolarmente al transito poco dopo le 11 via Cavour, in località Focette, adi( Lucca), dove questaundi grandi dimensioni era caduto in prossimità dell'incrocio con la statale Aurelia (rimasta sempre percorribile), occupando trasversalmente la carreggiata. Non risultano persone coinvolte, in corso di accertamento da parte del Comune i danni provocati dal cedimento e le cause che possono averlo innescato. La grossa pianta si trovava all'interno di un terreno privato e non appartiene al patrimonio arboreo comunale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'ufficio tecnico del Comune di, la ditta incaricata dall'ente per le operazioni di rimozione, e la ...