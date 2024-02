Marianella | «Simeone in cuor suo tifa Inter! Un giorno spera di tornare»

(Di martedì 20 febbraio 2024)parlando di Inter-Atletico Madrid in programma oggi, si è soffermato su Diego Pabloe il suo amore per i colori nerazzurri, con l’obiettivo, un, di. Il giornalista ne ha parlato su Sky Sport.DI– Massimoparla del tecnico dell’Atletico Madrid e della sua passione per l’Inter: «si è dimostrato forte subito, per quello che ha vinto con l’Argentina con il suo club, anche se conoscendolo una parte dele è molto nerazzurra e credo che unsogna di allenare anche l’Inter. Lui ha vinto subito dando un’impronta chiara alla sua squadra. Inzaghi invece si è costruito un’esperienza di alto livello partendo dalle giovanili della Lazio, vincendo anche con ...

Champions, stasera City e Liverpool ai quarti: dove vederli in TV: Per Simeone 'il City dispone di giocatori straordinari, superiori ai nostri. A mio parere loro e il ... oltre che in streaming su Now, con il racconto di Massimo Marianella e Luca Marchegiani. Tag: ...

Champions, stasera City e Liverpool ai quarti: dove vederli in TV: Per Simeone 'il City dispone di giocatori straordinari, superiori ai nostri. A mio parere loro e il ... oltre che in streaming su Now, con il racconto di Massimo Marianella e Luca Marchegiani. Tag: ...