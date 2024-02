Maria De Filippi | quanto è alta tra sneaker e stiletti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 20 febbraio 2024) Se c’è un simbolo della televisione italiana e di Mediaset in particolare, allora èDe. La “Queen”, così soprannominata dai tantissimi fan che seguono i programmi, come Uomini e Donne, Amici o C’è Posta per Te, è sempre stata dedita al lavoro (oltre che allo sport). E proprio l’attività fisica è il segreto del suo fisico slanciato. Grandissima sportiva, vi diciamo tutto su di lei: altezza, stile e sport.De168 centimetri,Depesa 57 kg. La conduttrice nutre un profondo amore verso lo sport, soprattutto il tennis, che pratica regolarmente ormai da tanti anni. Tra gli sport che apprezza troviamo anche il crossfit, utile per modellare e tonificare il corpo: a farle scoprire le ...