Maria De Filippi | quanti anni ha

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 20 febbraio 2024) Sembra cheDestia in televisione da sempre. Autrice di programmi storici e longevi come Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te, la conduttrice ha alle spalle una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Gli esordi sono infatti avvenuti più di tre decenni fa, quando Deaveva poco più di trent’. Oggi, l’età disupera i 60. L’età diDeDeè nata il 5 dicembre 1961, alla fine di quest’anno compirà dunque 63. Lo si sarebbe detto, oppure no, perché la moglie di Maurizio Costanzo, d’altronde, non è cambiata poi molto. Sempre schiva e pacata di fronte alla telecamera, si contraddistingue da sempre per uno stile di conduzione adulto e ...