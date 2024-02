Marco Carta | chi è il fidanzato Lucio | “Lo custodisco gelosamente”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo la storia con Sirio Campedelli,ha un nuovoun appassionato di body building e proprietario di un ristorante alle porte di Milano., chi è il nuovoOggi il cantante sarà ospite de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. L’artista rompeva il silenzio sulle pagine di Vero in merito alla situazione sentimentale annunciando la nuova storia: “L’amore va bene e sì. C’è una persona al mio fianco, che. Sono molto felice! Rispetto al passato sono cresciuto e maturato. Adesso non scappo più. Ho imparato a restare, a soffrire e ad abbracciare il dolore….Non è facile ...