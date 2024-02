Manuel Franjo | chi è il ballerino imitato da Fiorello al Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024)è stato nel corpo di ballo di Fantastico, show del sabato sera di Raiuno degli anni Ottanta, al fianco di Heather Parisi prima e poi Lorella Cuccarini. Oggi ilsarà ospite de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata. Nato in Venezuela in una famiglia numerosa dove la sua passione per la danza non fu supportata dalla madre sin dai primi momenti, come l’artista ha dichiarato a La Volta Buona: “Fare ilera qualcosa che facevano le ragazze, qualcosa che non era sicuro e lei non voleva. Quando si è arresa? Quando ha visto che non aveva scelta”. Arriva a 21 anni l’incontro con Franco Miseria che lo lancia sul piccolo schermo introducendolo nel corpo di ballo di Fantastico 5, accanto ad Heather Parisi ...