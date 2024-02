Manifestazione sindacale in via Mariti | possibili disagi alla circolazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Firenze, 20 febbraio 2024 - Domani 21 febbraio è in programma unaindetta dai sindacati Cgil e Uil in occasione dello sciopero nazionale contro le morti sul lavoro. Il presidio inizierà dalle 16.30 in via, nella zona del cantiere dove venerdì scorso è accaduto l’incidente mortale. Previsti gli interventi di Maurizio Landini, segretario generale CGIL, di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL. Per consentire lo svolgimento dellasono stati disposti divieti di sosta in viatra via del Ponte di Mezzo e via Giovanni da Empoli, in vigore dalle 9 di domani. Dalle 12 scatterà la chiusuradi vianella direttrice da via del Ponte di Mezzo in direzione di viale Redi. Sul posto sarà presente la Polizia ...

