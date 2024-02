Manifestare il proprio pensiero Il miglior antidoto al populismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Costituzione, partecipazione democratica," è il titolo di un interessante saggio della professoressa Michela Manetti, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Siena, dal quale abbiamo attinto alcuni temi chiave della crisi di partecipazione. Lo Stato sociale, agli occhi dei Costituenti, rappresenta "lo strumento indispensabile per il radicamento della libertà e della democrazia, diretto a stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica (e non) del Paese. (…) L’acquisizione di una condizione culturale e sociale minimamente omogenea, del resto, è una delle precondizioni ineliminabili per il funzionamento della democrazia". In questo contesto "l’esercizio delle libertà politiche, di manifestazione del, riunione e associazione costituisce al tempo stesso una forma di espressione della personalità ...