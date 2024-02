Mandorlini | «Brehme | campione e grande uomo! Mancherà»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024) La scomparsa improvvisa diha scosso il mondo del calcio., ex compagno del tedesco nell’Inter dei record, ha ricordato così l’amico, intervenuto in collegamento su Sky Sport, ricorda così: «? Al di là di quello che ha vinto con l’Inter e con la Nazionale io rimango sul privato. Eravamo amici fuori dal campo, abbiamo vissuto un’epoca di vita incredibile. Questa notizia è stata tremenda. Era una persona gioiosa, amante di tutto, sempre sorridente. Dietro unc’è sempre unuomo, mi. Lo ricorderò sempre, abbiamo vissuto momenti non solo di campo ma anche di vita privata con le famiglie ed i figli. Una notizia bruttissima» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...