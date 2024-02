Maltempo | allerta meteo gialla in Sicilia | rischio temporali nelle prossime ore

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le giornate di sole e di insolito caldo stanno per lasciare il posto al ritorno di condizioni climatiche decisamente più in linea con la stagione invernale. Stando alle previsioni, infatti, rovesciamenti e freddo sono attesi in tante Regioni italiane, alcune particolarmente a. La Protezione Civile ha valutato, infatti, la possibilità di una nuovaper laper il 21 febbraio, dopo quella delle scorse ore, sottolineando la possibilità die rischi idrogeologici nell’isola, in particolar modo nella zona meridionale. Ecco il bollettino delle criticità per il 21 febbraio: ORDINARIA CRITICITÀ PER: Sud-Orientale, ...

Sanremo: incidente di stamattina in Aurelia Bis, è morto a Pietra Ligure il 66enne Emilio Borea: Era anche presidente dell'associazione matuziana Ari e, in occasione delle allerta per il maltempo era insieme ai suoi colleghi un riferimento prezioso per la Protezione Civile. Ancora al vaglio ...

Allerta gialla in Sicilia oggi 20 febbraio: Arriva il maltempo e la protezione civile per la Regione ha emesso un'allerta meteo gialla per oggi. Un'area di bassa pressione infatti stazionerà sulla Sicilia determinando - come spiega 3bmeteo - una giornata ...

Allerta smog, c'è la stretta su Milano: Il maltempo sarebbe il vero toccasana perché abbasserebbe i livelli di inquinamento sono in crescita da settimane. Ieri, a Milano centro, le polveri più sottili, hanno toccato la quota record di 136 ...