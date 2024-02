Malore in casa | Tolentino piange Massimiliano Nunzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 febbraio 2024)(Macerata), 20 febbraio 2024 –in lutto per, trovato morto ina cinquant’anni nella sua abitazione. Molto noto in città,era rimasto invalido nel 2010 dopo un incidente mentre era in vacanza a Peschici, in Puglia. Dopo un tuffo dagli scogli, aveva battuto la testa: un colpo molto forte, in seguito al quale era stato costretto sulla sedia a rotelle. Aerano state avviate diverse raccolte fondi per aiutarlo., che negli ultimi tempi era alle prese con diversi problemi di salute, è stato trovato morto da un parente che era andato a trovarlo. Con ogni probabilità, è stato fatale un. La notizia della sua morte si è subito diffusa a, dove ...