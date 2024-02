Malore improvviso per Andreas Brehme | morto a 63 anni per infarto lo storico terzino dell' Inter e della Germania | vinse scudetto e coppa del mondo

Lecce, medico morto durante il turno di lavoro. 'Si è accasciato a terra': Lecce, medico del 118 trovato morto. Il giallo del malore improvviso Tragedia all'ospedale Petrucciani di Lecce , un medico del 118 è morto durante il suo turno di lavoro e si indaga sulle reali cause. ' Non si sentiva bene ma aveva deciso di tornare ...

Laura Porta morta all'ottavo mese di gravidanza. "Abbiamo fatto il possibile": ... assieme ai sanitari dell'ospedale San Jacopo di Pistoia, esprime "sentito cordoglio e vicinanza" ai familiari di Laura Porta, la 37enne incinta di 8 mesi morta in ospedale dopo un malore improvviso .

Infermiera sarda morta in Toscana, Samassi in lacrime per Laura Porta: Samassi - Lacrime e dolore per la morte di Laura Porta, 37 anni, a causa di un malore improvviso, era all'ottavo mese di gravidanza: 'Non ci sono parole per un dolore così grande che ha colpito il nostro amico compaesano Mariano e la sua famiglia' comunica Massimiliano Cocco, ...