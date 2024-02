Malattia di Crohn | com' è la dieta che agisce sui sintomi

Firenze, 12 feb. - (Adnkronos Salute) - Una semplice dieta , che esclude in modo rigoroso alcuni alimenti può portare alla remissione della Malattia ... (iltempo)

Firenze, 12 feb. - (Adnkronos Salute) - Una semplice dieta , che esclude in modo rigoroso alcuni alimenti può portare alla remissione della Malattia ... (ilgiornaleditalia)

Firenze, 12 feb. - (Adnkronos Salute) - Una semplice dieta , che esclude in modo rigoroso alcuni alimenti può portare alla remissione della Malattia ... (ilgiornaleditalia)

Una dieta per la malattia di Crohn: Una semplice dieta, che esclude in modo rigoroso alcuni alimenti, può portare alla remissione della malattia di Crohn, una grave patologia infiammatoria che interessa l'intestino tenue e il colon e che sempre più spesso fa la sua comparsa in età pediatrica. È quanto ha sperimentato con successo la ...

Medicina. Malattie dell'intestino, nemici invisibili. Che si possono combattere: Si tratta delle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), ovvero la Malattia di Crohn e la Colite ulcerosa che si esprimono con grande variabilità colpendo l'apparato gastrointestinale e ...

Come riconoscere la carenza di magnesio (e porre rimedio): Inoltre, alcune condizioni mediche , come il diabete, la malattia di Crohn e l'ipertensione, possono aumentare il fabbisogno di magnesio del corpo, rendendo così più difficile mantenerne un adeguato ...