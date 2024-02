Malati allo sbando e Pronto soccorso in tilt nel Lazio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 febbraio 2024) Idelesplodono. Una situazione sempre più complicata, soprattutto dopo l’incendio che ha costretto alla chiusura l’ospedale di Tivoli. Ma l’emergenza non si può definire tale, durando ormai da tempo e i dati degli ultimi due anni lo dimostrano: sono state 3 milioni e 300mila le persone che hanno fatto accesso aidegli ospedali del. E una delle questioni che la Regionevuole affrontare al più presto è il fatto che quasi un accesso su quattro non era necessario. Quasi il 40% degli accessi registrati neidelregistrati non sono urgenti e andrebbero trattati dai medici di famiglia Parliamo di quei pazienti arrivati in codice verde, per i quali si ...