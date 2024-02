Mai stati così tanti minori nelle carceri italiane

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 20 febbraio 2024) AGI - I ragazzi -e giovani adulti - detenuti nei 17 istituti penali per minorenni del nostro Paese sono 496. Le donne sono 13, il 2,6% dei presenti, gli stranieri 254 (51,2%), dunque più della metà. L'istituto con più presenze è il Beccaria di Milano, con 69 ragazzi, quelli con meno sono Quartucciu in Sardegna, con 8 ragazzi presenti, e Pontremoli in Toscana, unico Ipm interamente femminile d'Italia, con 8 ragazze. Le altre 5 ragazze presenti sono distribuite tra Napoli e Roma. È quanto emerge dal settimo rapporto di Antigone dedicato alla giustiziale, presentato oggi a Roma, con dati aggiornati al 15 gennaio scorso. Per il secondo anno di fila - evidenzia il dossier - crescono le presenze medie giornaliere. La crescita del 2022 (382 presenti in media, 62 in più dell'anno prima) aveva però un significato in parte diverso: la pandemia ...