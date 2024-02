Mady Gio | con i proventi di OnlyFans trasforma passione in solidarietà nel cuore del Togo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nel vasto panorama dei creator digitali, pochi hanno dimostrato la stessa dedizione eper il cambiamento sociale come Madalina Ioana Filip, meglio conosciuta comeGio. Attraverso il suo lavoro di content creator,ha lasciato un'impronta indelebile non solo nel mondo digitale ma anche nella vita di coloro che ha toccato con la sua generosità e impegno sociale. Il viaggio diverso ilè iniziato nell'agosto dello scorso anno, quando ha avuto l'opportunità di visitare il Paese attraverso l'associazione "if" e scoprire i progetti di sviluppo che stavano portando avanti. Sconvolta dalle condizioni di vita e di studio dei bambini locali,ha deciso di non rimanere spettatrice, ma di agire. Attraverso la sua piattaforma online,ha lanciato ...