Madre Navalny a Putin | restituisca corpo

(Di martedì 20 febbraio 2024) 13.30 Ladi Alexei, Lyudmila, ha diffuso un video con un appello al presidenteperché le sia restituito ildel figlio, morto nella colonia penale di Kharp, nell'Artico. La donna parla proprio fuori dal carcere, sotto la neve: "Per il quinto giorno non lo vedo,non mi danno il suoe non mi dicono nemmeno dove si trova -dice rivolgendosi a- La soluzione del problema dipende solo da lei. Chiedo che ildi Alexei venga immediatamente consegnato in modo che io possa seppellirlo umanamente".