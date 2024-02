Madonna | incidente sul palco | cade dalla sedia durante il concerto La sua reazione stupisce i fan – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo una caduta ci si rialza sempre. Non solo in senso metaforico, ma proprio fisico. È il caso di, che nella tappa del Celebration Tour a Seattle è cascatala performance di Open your heart. Il ballerino che doveva trascinarla sullaè inciampato, e la popstar è finita a terra. Poco male, perché la regina del pop si è messa a ridere e ha prontamente ripreso a cantare. @lastwrestlinghistorian #fyp #foryourpage #trending #borderline #openyourheart #celebrationtour #seattle #seattle #celebrationtour #livetotell #takeabow #laislabonita #rayoflight #takeabow ? original sound – Alan L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.