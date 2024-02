Madonna di Campiglio | via 2 | 7 ettari di bosco per un’altra pista da sci Ma ai trentini va bene così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Altra devastazione programmata in Trentino. E si procede con la strana interpretazione del concetto “zero consumo territorio” in Trentino. Altri 2,7, cioè 27000 metri quadrati, per rendere l’idea circa 27 campi da calcio come superficie disaranno tolti nell’area già adibita a piste da sci, adi! E vale la pena ricordare che lì abita proprio l’assessore provinciale al Turismo, tale Roberto Failoni, che guarda caso ha pure un albergo, sempre lì, nelle zone dove le piste da sci attirano enormità di turisti, congestionando la valle ogni inverno; a me sembra un chiaro conflitto di interessi questo, altrimenti qualcuno mi deve spiegare di nuovo questo concetto. E che dire della tutela ambientale che questa giunta provinciale avrebbe in mente? Ogni inverno si determina un overtourism ...