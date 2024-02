Madonna cade durante il concerto a Seattle Si rialza e finisce lo show | icona

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 20 febbraio 2024)ildidel 18 febbraio 2024,è caduta all’indietro sulla sedia. Qualcuno si sarebbe fermato, ma non la Regina del Pop, che non ha fatto praticamente un plissé. Tutto è accadutol’esibizione di Open Your Heart, hit del 1986: un piccolo intoppo, per una grande performance. Proprio così, perché sul palco della Climate Pledge Arenafa la storia e insegna a tutti che una caduta è solo momentanea e che ci si puòre per finire losenza tempo., il video della cadutail“Her Madgesty”, così è soprannominata all’estero, è caduta sul palco, ma non si è di certo lasciata scalfire. ...