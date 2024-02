“Ma chi vi conosce?” | Il Volo sminuiti in studio in diretta

Leggi tutta la notizia su movietele

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilsono rimasti senza parole nel momento in cui si sono trovato di fronte ad una situazione alquanto strana in unatv. Il pubblico italiano, e quello internazionale, di sicuro apprezza molto il trio Il. Il merito va al loro infinito talento e alle immense capacità artistiche, doti che hanno utilizzato per MovieTele.it.