Lvmh potrebbe acquistare una quota del brand beauty Kiko Milano

(Di martedì 20 febbraio 2024) E sevenisse acquistata da? Secondo un’indiscrezione riportata dal Sole 24 Ore, si starebbe tenendo una trattativa esclusiva avviata dalla famiglia Percassi con il private equity internazionale L Catterton, il fondo co-fondato dae dalla famiglia Arnault, per cedere unadi, il famosolow cost italiano. Sempre secondo l’indiscrezione, il fondo avrebbe presentato un’offerta migliore rispetto a quella di altri private equity internazionali che erano interessati alessere acquistata da? Probabile. Il movimento strategico, dopo l’operazione già avvenuta con Tod’s, vuole rafforzare sia la presenza di ...

Piazza Affari prende fiato dopo il record Bofa promuove Tim: ... importante per le ripercussioni che potrebbe avere sulle future decisioni monetarie. La presidente ... Il delisting attraverso L Catterton, il fondo partecipato da LVMH non porterà ad una vendita al ...

AXA Investment Managers: ottimismo sui listini con trimestrali ed economia Usa - PAROLA AL MERCATO - 2: ... facendo capire che la banca centrale statunitense potrebbe essere molto meno espansiva di quanto ... trainato soprattutto dai titoli finanziari e da Ferrari, che ha beneficiato dei buoni dati di Lvmh. ...

L Catterton, dopo Tod's in esclusiva anche per la cosmetica Kiko: L Catterton (società di private equity co - fondata dal gruppo Lvmh e dalla famiglia Arnault) è ... L'acquisizione di una quota azionaria rilevante di Kiko potrebbe essere un altro investimento di ...