Lutto nel mondo del calcio | è morto Andy Brehme

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024)neldelnella nottea 63 anni: ex di Bayern e Inter, fu protagonista del mondiale di Italia 90 . Il terzino tedesco, ex del Bayern Monaco e anche dell’Inter, con cui vinse un campionato, è venuto a mancare nella notte tra lunedì e martedì a Monaco a causa di un arresto cardiaco a 63 anni. Protagonista del Mondiale di Italia 90, in cui realizzò il rigore nella finale tra Germania e Argentina, che regalò la coppa delai tedeschi, la prima nella loro storia unita.