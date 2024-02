Lucchese | la crisi nei numeri Pantera | scende la media-gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Niente di nuovo sotto il cielo rossonero. Quello che è andato in onda nel "deserto" del "Moccagatta" di Alessandria, contro la giovanissima Juve Next Gen (dieci "under" su undici), è stato un film visto e rivisto nel corso di questa stagione, con la Luchese che ha fatto la partita, è andata in vantaggio con Cangianiello (al suo primo gol tra i professionisti); ha subìto il pari, poi ha costruito almeno tre-palle gol per conquistare la terza vittoria esterna stagionale. Ma, alla fine, è tornata a casa solo con un pareggio. A quel punto è scattato un "ritornello" che abbiamo ascoltato tante volte: cioè che la squadra avrebbe meritato la vittoria; che costruisce tanto, ma che non raccoglie in proporzione. Tutto vero, ma la realtà, cioè i, dicono che, dopo 27 giornate, la squadra è fuori dalla zona play-off; che la-gol a partita è scesa a ...