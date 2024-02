“Lucarelli ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi” | Marco Travaglio da Fedez a Muschio Selvaggio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nel 142° episodio del suo podcast,ha ospitato i giornalistie Luca Capezzone, rispettivamente direttori de Il Fatto Quotidiano e Libero; l’occasione era riunire entrambi 15 anni dopo la famosa discussione a Otto e mezzo, in una puntata significativamente chiamata Giornalismo, che tuttavia ha finito con il vertere soprattutto sulla figura di Selvaggia. Causa scatenante è stata la storia di Matteo Mariotti, il giovane italiano morso da uno squalo in Australia, che è stato ospite die del co-conduttore Marra in uno degli episodi precedenti; da lì il dibattito si è esteso anche alla storia della ristoratrice Giovanna Pedretti, morta suicida. Due persone unite dall’interesse che ...

