Luca Attanasio | una settimana di iniziative | un podcast e un documentario | a 3 anni dall’uccisione in Congo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Da oggi, martedì 20 febbraio sono disponibili su RaiPlay Sound otto puntate del nuovo“L’ambasciatore straordinario – Storia di”: è una delle tantein programma questaper ricordare il diplomatico di Limbiate ucciso 3fa in. Unadied eventi per ricordare il terzoversario dell’uccisione ...

Limbiate (Monza e Brianza) – Fino a domenica, sono in programma diversi eventi e iniziative per ricordare il terzo anniversario dell’uccisione di ... (ilgiorno)

Equilibri fragili e mercenari. In Africa Wagner è ancora viva: Mondo Perché i colpi di stato in Africa sono aumentati Luca Attanasio Esercito debole Se però nel breve termine, la compagnia militare russa ha quindi contribuito a stabilizzare il paese insieme alla ...

La pistola alla tempia di Lukaku. Zanotelli: "Quel gesto - simbolo che racchiude l'atrocità silenziata che sta vivendo il Congo venga ...: Ne sappiamo qualcosa anche noi italiani: dentro il buco nero della violenza che da decenni dilania il Congo sono finite risucchiate anche le vite dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere ...

Non solo calcio. La pistola, il silenzio: il gesto di Lukaku per il Congo in guerra: Ne sappiamo qualcosa anche noi italiani: dentro il buco nero della violenza che da decenni dilania il Congo sono finite risucchiate anche le vite dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere ...