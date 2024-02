Lombardia | smog alle stelle Oggi scattano i primi divieti

(Di martedì 20 febbraio 2024)provvedimenti per cercare dintare la morsa dello. Sulla base dei valori di Pm10 rilevati nella giornata di domenica e delle previsioni meteorologiche che per i prossimi giorni non lasciano intravvedere sostanziali modifiche o l’arrivo di pia, da– e per i prossimi giorni –le misure temporanee di primo livello nelle province che hanno raggiunto almeno il 4 giorno consecutivo di superamento dei limiti: Milano, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia. Tra le limitazioni previste il divieto di circolazione in tutti i giorni della settimana d7.3019.30 di mezzi fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel nei Comuni con oltre 30mila abitanti. Inoltre il divieto di accendere fuochi ...

