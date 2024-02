LockBit e Operazione Cronos | arrestati 2 affiliati e pubblicato lo strumento decryptor per recuperare i dati gratis

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un’ampia azione congiunta tra le forze dell’ordine di varie nazioni ha portato alla cattura di due membri del collettivo ransomware, avvenuta in Polonia e in Ucraina. Parallelamente, è stato sviluppato e distribuito un software di decrittazione per permettere il recupero senza costi deicifrati dal software malevolo. In aggiunta, è stata effettuata la confisca di oltre 200 wallet di criptovalute ricollegati a proventi illeciti, conseguenza dell’infiltrazione nei server operati dall’organizzazione criminale., le autorità internazionali fermano l’attività criminale Buone notizie sul fronte della sicurezza informatica internazionale. Si perchè grazie ad un’congiunta – tra varie forze dell’ordine di diversi stati – definita “” di Fbi (Usa), ...