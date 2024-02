L’Occidente-commerciale di Draghi | morto il modello Ue

(Di martedì 20 febbraio 2024) Di nuovo, Marioè tornato a parlare. Di nuovo, ha mostrato di non essere più leuropeista, ma atlantico. E, di nuovo, la stampa italica pare averci capito un bel niente. Egli lo ha fatto a Washington, presso un club di economisti detto NABE (National Association for Business Economics), che gli ha consegnato un premio, detto Paul A. Volcker Lifetime Achievement Award for Economic Policy. Prima ha tenuto un discorso poi, per una ventina di minuti, ha conversato con la presidentessa dell’associazione ospite, una economista di Morgan Stanley. La globalizzazione l’è morta Il dato di partenza, per Sua Competenza, è la fine della globalizzazione, nel senso di “persistenza del libero scambio”. Basato, quest’ultimo, sul presupposto fondamentale “che vi siano regole internazionali e regolamenti delle controversie recepite da tutti i Paesi partecipanti”. Invece ...

