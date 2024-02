Lo spettacolo antisemita al teatro Bataclan di Parigi

(Di martedì 20 febbraio 2024) Nel luogo dove il 13 novembre 2015 un commando di jihadisti ha assassinato 90 persone, il pubblico che lo scorso 10 febbraio assisteva al concerto del duo siro-tedesco Shkoon ha urlato “Free Palest... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

√ Secondo Roger Waters Bono è 'uno stronzo' 'disgustoso': ... nel tentativo di dipingermi come un antisemita, senza alcun fondamento di fatto". Il documentario ... utilizzando lo spettacolo del sabato per rendere omaggio al leader dell'opposizione russa, Alexei ...

Dalla negazione della Shoa alle Europee : così il comico antisemita indigna la Francia: Una sorta di rivincita per Dieudonné, che lo scorso settembre non ha potuto esibirsi sul palco dello Zénith con il suo spettacolo "La Cage aux fous" in seguito al divieto imposto dalla Questura ...

Kanye West nel nuovo album Vultures 1 campiona i cori della curva degli ultras dell'Inter: L'ex cantante dei Black Sabbath ha dichiarato: "Gli è stato negato il permesso perché è un antisemita e ha causato dolore a molti'. Di seguito potete guardare il videoclip di Carnival , una delle ...