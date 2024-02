Lo shopping estero | un 2023 vivace per le imprese bergamasche

Starcom vince l'appalto da 68 milioni in 54 mesi di Apt Servizi per il media delle campagne della Regione Emilia - Romagna: ...destinato per il 40% per acquisti media per campagne advertising in Italia e per il 60% all'estero. ... creativo ed esperienziale, MICE (turismo d'affari e congressuale), enogastronomico, shopping, ...

Aumento Iva, Ivie e Ivafe: per chi la stangata 2024: ... prevede anche un aumento dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero ... Per quel che riguarda il free shopping extra Ue , lo sgravio dell'Iva è ridotto a 70 euro sui beni ...

Il 'black friday' della cittadinanza: ...Perché una materia così alta e delicata è stata ridotta ad una volgare compra - vendita da shopping ... si sono riversate sui consolati da parte degli italo - discendenti, cittadini nati all'estero con ...