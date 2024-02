Liverpool-Luton Town | Premier League | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 20 febbraio 2024)è una partita valida per la ventiseiesima giornata die si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv,. Ilè certo di mantenere la vetta della classifica almeno fino al prossimo fine settimana: nel caso in cui il Manchester City dovesse battere il Brentford nel recupero – la squadra di Pep Guardiola scenderà in campo ventiquattr’ore prima – non sorpasserebbe i Reds, che al momento hanno due punti di vantaggio sull’Arsenal e quattro sui campioni in carica (che, appunto, hanno una partita in meno). Salah – IlVeggente.it (Lapresse)Il match con ilin realtà non è un recupero ma un anticipo. Domenica, infatti, il ...