LIVE VakifBank Istanbul-Conegliano | Champions League volley femminile in DIRETTA | andata da brividi in Turchia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per l’dei quarti di finale delladi2024. La fase degli scontri diretti è finalmente arrivata e si comincia subito con un big match, che potrebbe tranquillamente valere la finale.vuole a tutti i costi continuare nella propria stagione perfetta, le Pantere in stagione, tra Supercoppa Italiana, Campionato,e Coppa Italia non hanno ancora perso un match, dimostrando in certe situazioni una superiorità ...