LIVE Vakif Istanbul-Conegliano 1-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | 23-25 | le Pantere perdono un set che sembrava vinto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI LODZ-MILANO DIDALLE 18.00 7-9 Scappa il servizio di Ogbogu. 7-8 Frantti sfrutta il muro di Wolosz. 6-8 Gran schema dietro tra Wolosz e Haak. 6-7 Gabi pesca nuovamente le mani del muro, la brasiliana sta facendo punto sempre con lo stesso colpo. 5-7 Scappa anche la battuta di Thompson. 5-6 In rete il servizio di Plummer, al momento il rendimento in favore dei nove metri è nettamente superiore per le turche. 4-6 Plummer sfonda sul muro di Gabi. 4-5 Gabi trova ancora una volta le mani del muro. 3-5 Mani-out di Plummer. 3-4 Si insacca il pallonetto di Frantti. 2-4 Parallela meravigliosa di Haak da seconda linea. 2-3 Spallata di Frantti da posto quattro. 1-3 Gran lavoro diin ...