LIVE MotoGP | Test Lusail 2024 in DIRETTA | scatto di Quartararo su Fernandez e Acosta | Bagnaia ancora ai box

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 Marc Marquez esce dai box ma si ferma subito in curva 15 per un problema tecnico. 13.48 Pedro Acosta ... (oasport)

LIVE MotoGP - Test Lusail 2024 in DIRETTA : Takaaki Nakagami precede Augusto Fernandez - Bagnaia attende ai box

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.06 Tempo di entrare in azione anche per Pedro Acosta? Open for business Day 2 of #QatarTest is go ... (oasport)