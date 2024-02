LIVE MotoGP | Test Lusail 2024 in DIRETTA | scatta il Day-2 ma ancora nessun pilota in pista Bagnaia attende

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33 Sianche nei box del team Red Bull KTM. Chi sarà il primoa prendere la via della? Shall we get to work then? Day coming up.#KTM #ReadyToRace #Qatarpic.twitter.com/fxzD5tYf5D — Red Bull KTM Factory Racing (@KTM Racing) February 20,12.30grande attesa, invece, per quanto riguarda il team Gresini con Marc Marquez che procede spedito verso il feeling con la sua nuova moto Ending pre-season feeling! #GresiniFamily pic.twitter.com/I3y8tczlie — Gresini Racing (@GresiniRacing) February 20,12.27 Ieri Peccoha stampato un ottimo 1:52.040 andando molto vicino al record della(1:51.7 di Luca Marini). ...