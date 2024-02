LIVE MotoGP | Test Lusail 2024 in DIRETTA | Quartararo al comando su Fernandez | primi giri per Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 Si riprende dopo la bandiera rossa: subito in pistaper far registrare il primo tempo cronometrato di questa sua seconda giornata. 14.12 Di conseguenza è stato subito interrottoche aveva girato per la prima volta. 14.09 Bandiera rossa in questo momento perché la pista deve essere ripulita dai detriti. 14.06anche per Peccodopo che è rimasto ai box per le prime due ore di questi. 14.03 Appena tornato in pista Marc Marquez dopo il problema tecnico accusato in precedenza. 14.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY2 1 Fabio20 1:54.122 3 / 3 Monster Energy YamahaTeam Yamaha 2 Augusto ...