LIVE MotoGP | Test Lusail 2024 in DIRETTA | Jorge Martin con un super tempo è in testa | Bagnaia quarto dietro a Marc Marquez

(Di martedì 20 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.54 Tornano in pista Raul Fernandez,e Francesco. 15.51crono diator: 1:52.168 per il vice-campione del mondo che sale ina. 15.48 In tanti adesso sono rientrati ai box: non ci sono rilevanti miglioramenti. 15.45 Acosta, Espargarò, Quartararo estanno girando. 15.42 Altro buon giro per Bezzecchi che èa 273 millesimi da Raul Fernandez. 15.39 Ecco la classifica completa: We’ve entered the second half of the day! More riders have eased into the 1:52 and @25RaulFernandez is now back in the lead! @93 and @Pecco...