LIVE MotoGP | Test Lusail 2024 in DIRETTA | Bagnaia vola e demolisce il record della pista! Distacchi abissali

(Di martedì 20 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 Il primo time-attack di Martin va in archivio con un ottimo 1’51?466, distante però mezzo secondo dal miglior tempo di uno strepitoso Pecco. 17.09 Francescoè diventato ovviamente il primo uomo capace di abbattere la barriera dell’1’51” asu una. Vedremo se quest’oggi, entro le ore 19 italiane, qualcuno riuscirà a fare altrettanto. 17.07 Gli avversari provano a reagire al tempone di, con Aleix Espargarò che porta l’Aprilia in seconda posizione a 480 millesimi dal leader in 1’51?432. Si migliora leggermente anche Di Giannantonio in 1’51?489. 17.05ha girato otto decimi più fortepole position (ottenuta da Luca Marini) di pochi mesi fa ...