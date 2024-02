LIVE MotoGP | Test Lusail 2024 in DIRETTA | Augusto Fernandez precede Acosta e Oliveira | Bagnaia attende ai box

Leggi tutta la notizia su oasport

13.51 Marc Marquez esce dai box ma si ferma subito in curva 15 per un problema tecnico. 13.48 Pedrodà il via ad un nuovo tentativo. Arriva al T1 con 157 millesimi di record, quindi al T2 diventano 84. Lo spagnolo classe 2004 si presenta al T3 con 82 e taglia il traguardo in 1:54.552 a soli 9 millesimi dal compagno di team. Joan Mir inizia con un 1:55.483 a 940 millesimi. 13.45si ferma a 267 millesimi dalla sua migliore prestazione. Pedrochiude un altro giro ma si ferma a 1.4 dalla vetta. Entra in pista anche Joan Mir! Si prepara Brad Binder nel team Red Bull KTM. Almost go time for a busy afternoon.@BradBinder 33's keeping a close eye on his KTM RC16. #KTM #ReadyToRace #Qatar...