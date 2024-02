LIVE MotoGP | Test Lusail 2024 in DIRETTA | alle ore 12 00 parte il Day-2 | Bagnaia a caccia di conferme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38 La prima giornata di ieri ha regalato spunti importanti. In primo luogo la conferma di un Peccodavvero in controllo. 11.35 Ci attendono altre 7 ore di lavoro in pista poi, dore 19.00, il mirino sarà ben puntato verso l’esordio stagione sempre a11.30 Buongiorno e bentornati a, tra 30 minuti prenderà il via il Day-2 deiProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della prima giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda, ed ultima, giornata deiriservati alladiin Qatar. Sul tracciato sul quale prenderà il via la ...