LIVE Lodz-Milano 18-25 | 25-14 | 18-25 | 4-9 Champions League volley femminile in DIRETTA | la formazione lombarda torna avanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VAKIF ISTANBUL-CONEGLIANO DIDALLE 17.30 4-10 Dana Rettke piega le mani del muro e riportasul +6. 4-9 Pallonetto spinto di Egonu che non viene difeso dalle giocatrici di. 4-8 Muro vincente per Witkowska sulla pipe di Cazaute. 3-8 Diagonale vincente per Diouf. 2-8 Errore dai 9 metri di Orro, che aveva provato nuovamente a forzare. 1-8 Altro ottimo servizio di Orro che provoca una ricezione slash. Ne approfitta Rettke, che mette il punto esclamativo sul punto. 1-7 Ace di Orro, il primo della sua partita. 1-6 Ratzke prova a sorprendere le avversarie con un attacco in seconda. Vigile, che tiene vivo il pallone messo poi a terra da Sylla. TIME ...