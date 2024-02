LIVE – Lodz-Milano 15-21 | andata quarti Champions League femminile 2024 volley in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Latestualedi LKS Commercecon-Allianz Vero, partita valevole per idi finale della Cev2023/di. Le ragazze di Marco Gaspari tornano in campo nella massima competizione continentale per club dopo aver vinto la Pool A con l’obiettivo di conquistare punti importanti in trasferta. La compagine polacca vuole invece sfruttare il tifo del proprio pubblico per avvantaggiarsi in vista del ritorno in Italia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di martedì 20 febbraio allaSport Arena di, in Polonia. Sportface.it vi terrà ...