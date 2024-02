LIVE Inter-Atletico Madrid | Champions League calcio in DIRETTA | Thuram parte titolare | Morata dalla panchina!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.05 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco;, Lautaro Martinez. All. Inzaghi(3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino; Llorente, Griezmann. All. Simeone 20.00 Buonasera e benvenuti alladi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale2024 in, Lautaro Martinez sfida ...