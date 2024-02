Lite sui big della musica Destra e sinistra divise sul salario minimo per i lavoratori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Varrà 850 mila euro la rassegna Summer Knights del 2024. E’ questo il valore del bando che la Giunta sta predisponendo e che prevede un contributo di 100 mila euro da parte dell’ente, mentre gli altri 750 mila euro dovranno essere a carico del concessionario che si aggiudicherà la gara per la realizzazionerassegna di concerti e spettacoli, che dal 2019 è organizzata da Leg e che negli ultimi anni ha visto esibirsi in piazza dei Cavalieri big come Gianna Nannini, De Gregori, Venditti, Achille Lauro, Giorgio Panariello ed Enrico Brignano. In questo contesto il Pd ha provato a introdurre la soglia di ungarantito di 9 euro per ichiamati, a vario titolo, a operare come macchinisti, attrezzisti, operai per il montaggio e smontaggio del palco, service audio/video/luci, maschere e altre ...