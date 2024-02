L' Italia inventa l' ala d' aereo che cambia forma | da sola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 febbraio 2024) Da decenni i costruttori aeronautici sognano ali che possanoreper adattarsi alle varie fasi di volo; qualcuno ha ottenuto risultati incoraggianti, ma le applicazioni finora non si erano rivelate risolutive e convenienti. Da oggi però le cose sonote: ha volato a Torino Caselle il velivolo Leonardo C-27J Spartan in versione dimostratore tecnologico europeo integrato per collaudare le innovative superfici dette “morphing”, ovvero che variano lain volondo le prestazioni del velivolo, controllate con tecnologie adattive e algoritmi di controllo digitale. Il velivolono ha ora concluso la campagna di dimostrazione tecnologica validando le soluzioni costruite a partire da un decennio fa in ambito europeo con il coordinamento di Leonardo e il ...