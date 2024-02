L' ipocrisia di Vincenzo De Luca | ora da lezioni di bon ton

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo aver insultato la premier,Deva al liceo De Sanctis e dàdi bon ton agli studenti. «Mi è capitato di leggere, anni scorsi, di ragazzi che gettavano il cestino con le carte in testa al docente. In altri paesi del mondo uno che si comporta così non vive. In Giappone e anche in Gran Bretagna, in California, o a New York comportamenti del genere rappresentano l'espulsione a vita dalla scuola. Il principio di autorità è uno dei principi che regolano la vita delle comunità». Ancora Deai ragazzi. «Non siamo tutti uguali. Io non sono uguale al Capo dello Stato: il Presidente della Repubblica vale e conta più di me, non perché abbiamo una diversa dignità umana, dal punto di vista della dignità umana siamo tutti uguali, ma dal punto di vista delle funzioni e delle responsabilità, no. C'è chi ...