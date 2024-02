L’inverno più caldo | anche in Lucchesia da 90 anni le temperature non erano così alte

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lucca, 20 febbraio 2024 – Potrebbe esserepiùda 90a Lucca. Attualmente è al secondo posto, con una differenza di appena 0,2 gradi dal trimestre dicembre 2013-febbraio 2014 che occupa il primo posto nella classifica, con una media di 9,5 gradi. Fino a ieri il trimestre dicembre 2023-febbraio 2024 ha registrato una media di 9,3 gradi, ovvero 2 in più rispetto alla media storica che è di 7,2. Mancano i valori degli ultimi dieci giorni del mese di febbraio, che è considerato l’ultimo mese del trimestre invernale, ci sono dunque buone possibilità di salire al primo posto nella classifica. Intanto questo febbraio è già salito al quinto posto della classifica degli ultimi 90alle spalle del 1966 e del 1977 (media di 10,9 gradi) e del 1990 e 2014 entrambi con 10,8 gradi. Fino ...

Temperature bollenti e alluvioni. Ecco il quadro devastante. Per questo si fa fatica a definire ' inverno ' il trimestre dicembre 2023-febbraio 2024. ... ()

Bruno Barbieri, campagna pubblicitaria Dreamin'101. Topper e cuscino firmati: ... garantendo un ambiente fresco d'estate e caldo d'inverno. Ogni ... seguendo le più rigorose tradizioni artigianali. La collezione non ... La nuova campagna pubblicitaria sottolinea come l'incontro tra ...

Arriva la Luna Piena della Neve, il significato, i riti: ... emotiva (abbandonare il contatto invernale con gli più oscuri e ...per riscaldarsi ed eliminare ciò che ci ha afflitto durante l'...per riscaldarsi ed eliminare ciò che ci ha afflitto durante l'inverno. ...

Allarme smog, da domani a Milano e in Lombardia tornano i divieti: le norme e le città interessate. Legambiente: "Aria così pericolosa non ...: ...qualità dell'aria non è mai stata così pericolosa dall'inverno ... un valore 24 volte più alto dei livelli raccomandati dall'Oms su ... e il Comune di Milano nega l'evidenza. Si respira dappertutto aria ...