L’infezione da stafilococco nei bambini | mini guida su sintomi e trattamento

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lo, e in modo particolare lo Staphylococcus aureus, è uno dei principali responsabili di infezioni nosocomiali (quelle contratte in ospedale) in età pediatrica. È quanto riportato dalla Società Italiana di Infettivologia Pediatrica (SiTiP) che aggiunge come questo batterio può essere responsabile non solo di infezioni alla cute e ai tessuti molli ma anche infezioni invasive come sepsi, artriti settiche, osteomieliti e polmoniti. La particolarità e l’attenzione versodaneiè legata alla diffusione di questi batteri, alla loro gravità e invasività e, ancora, alla capacità di resistere alcon alcuni antibiotici. Cos’è lo? Quando si parla disi fa riferimento a un gruppo di batteri che, ...